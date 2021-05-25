Хоккеист "Динамо" Шипачев считает, что пропущенный сезон не повлияет на состояние Войнова

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Защитник московского "Динамо" Вячеслав Войнов является мастером с большой буквы, и пропущенный сезон не скажется на его состоянии. Такое мнение журналистам высказал нападающий и капитан "Динамо" Вадим Шипачев.

20 мая стало известно, что Войнов подписал двухлетний контракт с "Динамо". До этого он играл за омский "Авангард" в сезоне-2019/20, минувший сезон хоккеист полностью пропустил.

"Мы с Вячеславом общаемся и дружим и по поводу "Динамо" разговаривали. Конечно, я доволен [его подписанием]", - сказал Шипачев.

Также капитан "Динамо" ответил на вопрос о том, скажется ли пропущенный сезон на состоянии Войнова. "Нет, Слава - мастер с большой буквы. У него хорошее катание и бросок, так что, думаю, он поможет нам", - добавил хоккеист.

Войнов является олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным обладателем Кубка Стэнли, а также бронзовым призером чемпионата мира 2016 года и обладателем Кубка Гагарина. В России он также представлял челябинский "Трактор" и петербургский СКА, в Национальной хоккейной лиге выступал за "Лос-Анджелес", проведя за команду 190 матчей в регулярных чемпионатах и набрав 81 (18 шайб + 63 передачи) очко, в плей-офф на его счету 25 (9+16) очков в 64 матчах.