Российская биатлонистка Сидорова пока не имеет права выступать за сборную Украины

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Переход российской биатлонистки Дарьи Сидоровой в сборную Украины рано считать состоявшимся, поскольку спортсменка еще даже не имеет гражданства страны. Об этом ТАСС сообщили в Федерации биатлона Украины.

21-летняя Сидорова сейчас находится в Сянках, где в настоящее время проводит сбор женская команда Украины. В национальной федерации пояснили, что российская биатлонистка тренируется там по индивидуальному плану - она поддерживает спортивную форму параллельно с поступлением в аспирантуру Национального университета физического воспитания и спорта Украины.

"Мы ее не рассматриваем в качестве кандидата в какую-либо из сборных Украины, - отметили в федерации. - У нее нет даже гражданства страны. Если она поступит в институт и останется жить в нашей стране, то для начала ей надо будет договориться о выступлении за один из клубов, показать себя на внутренней арене".

В украинской федерации биатлона также обратили внимание на необходимость прохождения Сидоровой карантина при смене спортивного гражданства, поскольку в позапрошлом сезоне она выступала за сборную России на международных соревнованиях.

При этом даже факт получения гражданства страны не гарантирует ей возможность выступления за сборную Украины, поскольку Международный союз биатлонистов (IBU) в прошлом году ужесточил правила перехода спортсменов. "Все это исключает возможность ее выступления за нашу сборную в предстоящем сезоне, мы не будем рассматривать ее кандидатуру даже в том случае, если до конца года она сможет получить гражданство", - пояснили в организации.

Сидорова в сезоне-2019/20 выступала за сборную России на юниорском Кубке IBU. Ее лучший результат - 13-е место, которое она заняла в спринте.