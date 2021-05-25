В беговом полумарафоне в Липецке примут участие свыше 2 тыс. участников из 18 регионов

ЛИПЕЦК, 25 мая. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. участников из 94 городов 18 регионов страны ждут на беговом полумарафоне в Липецке, который пройдет 30 мая. Об этом сообщил во вторник журналистам глава областной администрации Игорь Артамонов.

"Для участия в Липецком полумарафоне уже зарегистрировались 2 100 атлетов из 94 городов 18 российских регионов", - сказал Артамонов, добавив, что самому младшему участнику мероприятия два года, самому старшему - 73 года.

Как ожидается, самые юные участники сначала будут соревноваться в беге на дистанции 500 м, а затем вместе со взрослыми побегут уже на дистанции в один километр. Также ребят ждет карнавальный забег. Для взрослых же участников предусмотрены дистанции на 5, 10 и 21 км.

"Участникам с ограниченными возможностями здоровья подготовлена 500-метровая дистанция", - рассказали в пресс-службе администрации региона. Там также сообщили, что 27 мая стартует выдача стартовых пактов, которые можно получить в течение трех дней. Иногородние же атлеты смогут получить их в день соревнований.

Липецкий полумарафон пройдет уже в третий раз и, как отмечают местные власти, становится одним из стимулирующих факторов занятий бегом среди жителей области. "Липчане регулярно выходят на пробежки, и благодаря этому бег становится для них любимой привычкой, будем и дальше поддерживать спортивные проекты и вовлекать еще больше жителей", - подчеркнул Артамонов.