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Футбол в России

Новый сезон первенства Футбольной национальной лиги стартует 10 июля

Турнир закончится 21 мая
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Старт нового сезона первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) запланирован на 10 июля. Об этом сообщил журналистам президент лиги Александр Алаев.

"Администрация ФНЛ подготовила восемь вариантов календаря. Возникли определенного рода дискуссии. 18 клубов - большинство - поддержали вариант. Старт нового сезона - 10 июля, последний тур первой части - 17 ноября, чемпионат заканчивается 21 мая", - сказал он.

Прошлый сезон завершился 15 мая, победителем турнира стали самарские "Крылья Советов".

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