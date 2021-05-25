Осинькин из "Крыльев Советов" признан лучшим тренером Футбольной национальной лиги

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Игорь Осинькин из самарских "Крыльев Советов" признан лучшим тренером сезона в Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), генеральный директор "Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов - лучшим руководителем. Об этом на пресс-конференции заявил президент ФНЛ Александр Алаев.

Осинькин привел "Крылья Советов" к победе в первенстве ФНЛ, что позволило команде в следующем сезоне выступить в чемпионате России. Вместе с самарским клубом состав Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) пополнит "Нижний Новгород", который занял третье место в таблице.

"Мы утвердили итоги ФНЛ, доложили по всем направлениям, - сказал Алаев. - Утвердили лучших футболистов, выбрали лучшего тренера - вполне заслуженно им стал господин Осинькин. Лучшим руководителем признан Равиль Измайлов".

"Нижний Новгород" поднялся в элитный футбольный дивизион благодаря тому, что "Оренбург", занявший в ФНЛ второе место, не прошел лицензирование РПЛ.