Назван предварительный состав сборной Англии на чемпионат Европы по футболу

ТАСС, 25 мая. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил имена футболистов, которые вошли в расширенный состав команды на чемпионат Европы. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Впервые в истории ни один футболист "Реала" не вызван в сборную Испании на Евро

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В список вошли 33 игрока:

вратари - Дин Хендерсон ("Манчестер Юнайтед"), Сэм Джонстон ("Вест Бромвич"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Аарон Рамсдейл ("Шеффилд Юнайтед");

защитники - Трент Александр-Арнольд ("Ливерпуль"), Бен Чилуэлл, Рис Джеймс (оба - "Челси"), Конор Коуди ("Вулверхэмптон"), Бен Годфри ("Эвертон"), Гарри Магуайр, Люк Шоу (оба - "Манчестер Юнайтед"), Турон Мингс ("Астон Вилла"), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба - "Манчестер Сити"), Киран Трипьер ("Атлетико", Испания), Бен Уайт ("Брайтон");

полузащитники - Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Джесси Лингард, Деклан Райс (оба - "Вест Хэм"), Мэйсон Маунт ("Челси"), Калвин Филлипс ("Лидс"), Джеймс Уорд-Проуз ("Саутгемптон");

нападающие - Доминик Калверт-Льюин ("Эвертон"), Фил Фоден, Рахим Стерлинг (оба - "Манчестер Сити"), Олли Уоткинс, Джек Грилиш (оба - "Астон Вилла"), Мэйсон Гринвуд, Маркус Рэшфорд (оба - "Манчестер Юнайтед), Гарри Кейн ("Тоттенхэм"), Букайо Сака ("Арсенал"), Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд, Германия).

Окончательный состав на турнир из 26 человек будет назван 1 июня.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал. На групповом этапе сборная Англии сыграет с командами Хорватии (13 июня), Шотландии (18 июня) и Чехии (22 июня).