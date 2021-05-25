Асхабадзе вошел в президиум Футбольной национальной лиги

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Генеральный директор воронежского "Факела" Роман Асхабадзе вошел в состав президиума Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом журналистам сообщил президент ФНЛ Александр Алаев.

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Помимо него состав президиума пополнил президент московского "Торпедо" Денис Маслов.

"Сегодня был избран президиум ФНЛ. В частности, в него вошли Роман Асхабадзе ("Факел") и Денис Маслов ("Торпедо")", - сообщил Алаев.

С 2013 по 2015 год Асхабадзе работал генеральным директором в московском "Спартаке".