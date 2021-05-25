{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние неолимпийские виды спорта

На Кубани к концу 2023 года построят дворец самбо, где планируют провести чемпионат Европы

Решение о проведении турнира будет принято в конце мая на Кипре

КРАСНОДАР, 25 мая. /ТАСС/. Власти Краснодарского края рассчитывают завершить до конца 2023 года строительство дворца самбо, в котором планируется провести чемпионат Европы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края во вторник.

На эту тему

Ранее Всероссийская федерация самбо выступила с инициативой провести один из ближайших чемпионатов Европы в Краснодаре, решение по этому поводу должно быть принято в конце мая на Кипре.

"Дворец самбо позволит принимать соревнования высокого уровня, надеемся, и чемпионат Европы по самбо. Мы хотим открыть дворец в 2023 году", - приводит пресс-служба администрации Краснодарского края слова губернатора Вениамина Кондратьева.

Уточняется, что проектирование объекта будет проведено в 2021 году, строительство начнется в 2022 году, дворец будет построен в Краснодаре.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
КХЛ
Хоккейный клуб "Динамо" рассматривает возможность приглашения иностранного вратаря
Столичный клуб планирует усилиться двумя легионерами
Читать полностью