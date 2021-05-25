На Кубани к концу 2023 года построят дворец самбо, где планируют провести чемпионат Европы

КРАСНОДАР, 25 мая. /ТАСС/. Власти Краснодарского края рассчитывают завершить до конца 2023 года строительство дворца самбо, в котором планируется провести чемпионат Европы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края во вторник.

Ранее Всероссийская федерация самбо выступила с инициативой провести один из ближайших чемпионатов Европы в Краснодаре, решение по этому поводу должно быть принято в конце мая на Кипре.

"Дворец самбо позволит принимать соревнования высокого уровня, надеемся, и чемпионат Европы по самбо. Мы хотим открыть дворец в 2023 году", - приводит пресс-служба администрации Краснодарского края слова губернатора Вениамина Кондратьева.

Уточняется, что проектирование объекта будет проведено в 2021 году, строительство начнется в 2022 году, дворец будет построен в Краснодаре.