{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Футбольная национальная лига предложила ПФЛ объединиться

Глава ФНЛ Александр Алаев отметил, что считает такое объединение целесообразным

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Футбольная национальная лига (ФНЛ) предложила Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) создать единую организацию. Об этом во вторник на пресс-конференции сообщил глава ФНЛ Александр Алаев.

"Ряд клубов ФНЛ вышел с инициативой объединить ФНЛ и ПФЛ. На мой взгляд, это является целесообразным. Было решено обратиться к совету ПФЛ с таким предложением, чтобы объединить наши организации", - сказал Алаев.

"Совет ПФЛ состоится завтра. Также было принято решение внести нормы в устав ФНЛ, которые позволят это сделать. Также был создан президиум ФНЛ", - добавил он.

ФНЛ проводит первенство России среди клубов первого дивизиона, ПФЛ - среди клубов второго дивизиона. Высшим футбольным дивизионом является Российская премьер-лига (РПЛ), ее клубы разыгрывают звание чемпиона страны.

Теги
Российский футболАлаев, Александр Александрович
Футбол в России
Асхабадзе вошел в президиум Футбольной национальной лиги
Помимо него состав президиума пополнил президент московского "Торпедо" Денис Маслов
Читать полностью