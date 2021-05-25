Футбольная национальная лига предложила ПФЛ объединиться

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Футбольная национальная лига (ФНЛ) предложила Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) создать единую организацию. Об этом во вторник на пресс-конференции сообщил глава ФНЛ Александр Алаев.

"Ряд клубов ФНЛ вышел с инициативой объединить ФНЛ и ПФЛ. На мой взгляд, это является целесообразным. Было решено обратиться к совету ПФЛ с таким предложением, чтобы объединить наши организации", - сказал Алаев.

"Совет ПФЛ состоится завтра. Также было принято решение внести нормы в устав ФНЛ, которые позволят это сделать. Также был создан президиум ФНЛ", - добавил он.

ФНЛ проводит первенство России среди клубов первого дивизиона, ПФЛ - среди клубов второго дивизиона. Высшим футбольным дивизионом является Российская премьер-лига (РПЛ), ее клубы разыгрывают звание чемпиона страны.