Хоккейный клуб "Динамо" рассматривает возможность приглашения иностранного вратаря

В настоящий момент вратарская бригада "Динамо" состоит из Ивана Бочарова и Александра Еременко. На счету Бочарова 38 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф, Еременко провел 30 игр.

"Совместно с тренерским штабом мы это [подписание контрактов с легионерами] обсуждали, планируется как минимум два легионера - на позицию вратаря, скорее всего, и хотим взять одного нападающего, - сказал Меркулов. - Что касается пятого легионера, совсем необязательно заполнять заявку пятью иностранными игроками. На сегодняшний день совместно с руководством нам удалось вернуть в "Динамо" много воспитанников клуба, поэтому нет цели брать именно пять иностранцев, возможно, их будет меньше. Сейчас позиция по тому же вратарю окончательно неизвестна, возможно, что-то поменяется, так как на российском рынке есть еще игроки, поэтому дождемся июня, тогда эти позиции будут окончательно утверждаться".

"Мы к нашему тандему динамовских вратарей относимся с большим уважением и считаем, что это достойные голкиперы, которые на протяжении предыдущих двух сезонов доказывали, что хорошо умеют играть, но есть и другие мнения со стороны опять же тренерского штаба о том, что было бы неплохо усилить данную линию, - отметил генеральный менеджер "Динамо". - У нас с Евгением Анатольевичем (Кровопусковым, генеральным директором клуба - прим. ТАСС) была мысль о сохранении одного из наших лучших молодых вратарей [Вадима Жеренко] в системе "Динамо", но он принял другое решение и уехал за границу. Это не сработало, поэтому, скорее всего, придется искать усиление".

Также Меркулов поделился планами "Динамо" относительно предстоящих сборов. "Планируется, что на сборы поедет практически пятерка из молодежной команды. Кто конкретно - это решение тренерского штаба, который в начале июля будет смотреть игроков на сборах молодежной команды, они начинаются чуть раньше, чем у первой. И за этот период времени тренеры хотят отобрать кандидатов, которые будут привлечены на сборы в Нижнем Новгороде. Кроме Кубка мэра Москвы на сегодняшний день не планируется участие в каких-либо предсезонных турнирах, будут просто товарищеские матчи, большая часть из которых пройдет в центральном регионе", - сказал он.

В минувшем сезоне бело-голубые завершили выступление в Кубке Гагарина во втором раунде, проиграв петербургскому СКА со счетом 1-4 в серии. 25 мая в Москве "Динамо" провело торжественную церемонию награждения воспитанников хоккейной академии имени Аркадия Чернышева, на которой были вручены награды игрокам команд "Динамо-2005" и "Динамо-2007", ставшими победителями Открытого первенства Москвы, также дипломы об окончании академии получили хоккеисты 2004 года рождения.