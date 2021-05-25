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Биатлон

Союз биатлонистов России не получал запрос на переход Сидоровой в сборную Украины

Президент СБР Виктор Майгуров считает, что спортсменка хочет упростить себе возможность выступать на международном уровне
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) не получал от украинских коллег запрос на согласование перехода Дарьи Сидоровой, спортсменка с такой просьбой тоже не обращалась. Об этом ТАСС сообщил президент СБР Виктор Майгуров.

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21-летняя Сидорова сейчас находится в Сянках, там же тренировочный сбор проводит женская сборная Украины. В Федерации биатлона Украины ранее пояснили, что российскую биатлонистку не рассматривают в качестве кандидата в сборную на предстоящий сезон, сейчас у нее даже нет гражданства страны.

"Желание Дарьи Сидоровой сменить спортивное гражданство для СБР не новость, из региона нас информировали об этом еще в начале весны, - сказал Майгуров. - Как президент СБР я не могу приветствовать это желание. Насколько я могу судить, оно продиктовано тем, что спортсменка хочет упростить себе возможность выступать на международном уровне".

"Формально ни украинская федерация биатлона, ни сама спортсменка не обращались в СБР с просьбой согласовать этот переход", - добавил он. Также глава СБР заметил, что Тюмень - "флагманский регион нашего биатлона". "Условия для подготовки спортсменов там точно не уступают украинским", - сказал Майгуров. Спортсменка представляла Тюменскую область на соревнованиях.

В украинской федерации отметили, что российская биатлонистка тренируется в Сянках по индивидуальному плану - она поддерживает спортивную форму параллельно с поступлением в аспирантуру Национального университета физического воспитания и спорта Украины.

Сидорова в сезоне-2019/20 выступала за сборную России на юниорском Кубке IBU. Ее лучший результат - 13-е место, которое она заняла в спринте.

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