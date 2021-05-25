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Летние олимпийские виды спорта

Сборная России выиграла командные соревнования на чемпионате Европы по стрельбе

Россияне стали лучшими в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м

ТАСС, 25 мая. Сборная России стала победителем командных соревнований на чемпионате Европы в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров. Соревнования проходят в хорватском городе Осиек.

В составе российской команды выступали Артем Черноусов, Вадим Мухаметьянов и Антон Аристархов. В финале российские стрелки оказались сильнее итальянцев. Третье место заняла команда Турции.

В понедельник Мухаметьянов завоевал серебряную медаль чемпионата Европы в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров, а Владимир Масленников стал третьим в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 м. Виталина Бацарашкина стала серебряным призером первенства в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м среди женщин.

Соревнования завершатся 6 июня.

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Летние олимпийские виды спорта
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