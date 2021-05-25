Иванов: баскетбольный "Зенит" заменил "Химки" в качестве принципиального соперника ЦСКА

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольный "Зенит" заменил подмосковные "Химки" в качестве принципиального соперника ЦСКА, клуб из Санкт-Петербурга здорово прибавил в текущем сезоне. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.

Иванов: серия с "Зенитом" стала для ЦСКА хорошей подготовкой к "Финалу четырех" Евролиги

"Зенит" проиграл ЦСКА в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. При этом петербургский клуб выиграл регулярный чемпионат. Также "Зенит" вышел в плей-офф Евролиги, где уступил в четвертьфинальной серии испанской "Барселоне" (2-3).

"Сейчас уже ясно, что в плане противоборства с ЦСКА "Зенит" заменит "Химки", - сказал Иванов. - В этом сезоне петербургский клуб здорово прибавил. Если они на следующий год усилятся и укрепят скамейку - всем соперникам будет очень тяжело. И в следующем сезоне противоборство армейцев и "Зенита" продолжится".

Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил ТАСС, что в следующем году "Химки" могут не сыграть в Единой лиге ВТБ.

"Зенит", наверное, жалеет, что занял первое место в "регулярке" Единой лиги - скромнее надо быть", - добавил Иванов.