{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ по хоккею в Риге

Сборная США обыграла команду Казахстана в матче чемпионата мира по хоккею

Встреча завершилась со счетом 3:0
Аркадий Шестаков, Кевин Лабанк и Алексей Маклюков AP Photo/Sergei Grits
Описание
Аркадий Шестаков, Кевин Лабанк и Алексей Маклюков
© AP Photo/Sergei Grits

РИГА, 25 мая. /ТАСС/. Сборная США одержала победу над командой Казахстана со счетом 3:0 в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге без зрителей. Команды выступают в группе В.

На эту тему
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею

Заброшенными шайбами отметились Адам Кленденинг (7-я минута), Тревор Мур (22) и Джек Друри (42). Ворота американской команды защищал Кэлвин Питерсен.

Для 21-летнего Друри заброшенная шайба стала первой в карьере в составе сборной США. Он является племянником обладателя Кубка Стэнли 2001 года и двукратного серебряного призера Олимпиад Криса Друри, который на нынешнем чемпионате мира работает в качестве генерального менеджера сборной США. В мае он был назначен на аналогичную должность в "Нью-Йорк Рейнджерс".

На молодежном чемпионате мира 2019 года Друри-младший стал обладателем серебряной награды. Нападающий был выбран под общим 42-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2018 года клубом "Каролина". В сезоне-2020/21 форвард сборной США выступал за шведский "Векшё", в составе которого стал чемпионом страны.

Сборные США и Казахстана в пятый раз встретились в рамках чемпионата мира, американцы выиграли все матчи. Американская команда набрала шесть очков и поднялась на третье место в группе. Казахстанские хоккеисты потерпели первое поражение на турнире и с четырьмя очками занимают пятую строчку.

В следующем матче сборная Казахстана 26 мая сыграет с командой Германии, американцы днем позже встретятся с латвийской командой. Турнир в Риге завершится 6 мая.

Чемпионат мира по хоккею-2021 Группа B
№;КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Германия330000017-69
2Латвия32001007-37
3США32000019-36
4Финляндия21001003-34
5Казахстан30020015-64
6Норвегия21000015-63
7Канада30000032-100
8Италия30000035-160

 

Теги
ЧМ по хоккею в Риге
ЧМ по хоккею в Риге
Датские хоккеисты в овертайме победили британцев в матче чемпионата мира
Игра завершилась со счетом 3:2
Читать полностью