Сборная США обыграла команду Казахстана в матче чемпионата мира по хоккею

РИГА, 25 мая. /ТАСС/. Сборная США одержала победу над командой Казахстана со счетом 3:0 в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге без зрителей. Команды выступают в группе В.

Заброшенными шайбами отметились Адам Кленденинг (7-я минута), Тревор Мур (22) и Джек Друри (42). Ворота американской команды защищал Кэлвин Питерсен.

Для 21-летнего Друри заброшенная шайба стала первой в карьере в составе сборной США. Он является племянником обладателя Кубка Стэнли 2001 года и двукратного серебряного призера Олимпиад Криса Друри, который на нынешнем чемпионате мира работает в качестве генерального менеджера сборной США. В мае он был назначен на аналогичную должность в "Нью-Йорк Рейнджерс".

На молодежном чемпионате мира 2019 года Друри-младший стал обладателем серебряной награды. Нападающий был выбран под общим 42-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2018 года клубом "Каролина". В сезоне-2020/21 форвард сборной США выступал за шведский "Векшё", в составе которого стал чемпионом страны.

Сборные США и Казахстана в пятый раз встретились в рамках чемпионата мира, американцы выиграли все матчи. Американская команда набрала шесть очков и поднялась на третье место в группе. Казахстанские хоккеисты потерпели первое поражение на турнире и с четырьмя очками занимают пятую строчку.

В следующем матче сборная Казахстана 26 мая сыграет с командой Германии, американцы днем позже встретятся с латвийской командой. Турнир в Риге завершится 6 мая.