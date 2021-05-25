Сборная США обыграла команду Казахстана в матче чемпионата мира по хоккею

РИГА, 25 мая. /ТАСС/. Сборная США одержала победу над командой Казахстана со счетом 3:0 в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге без зрителей. Команды выступают в группе В.
Заброшенными шайбами отметились Адам Кленденинг (7-я минута), Тревор Мур (22) и Джек Друри (42). Ворота американской команды защищал Кэлвин Питерсен.
Для 21-летнего Друри заброшенная шайба стала первой в карьере в составе сборной США. Он является племянником обладателя Кубка Стэнли 2001 года и двукратного серебряного призера Олимпиад Криса Друри, который на нынешнем чемпионате мира работает в качестве генерального менеджера сборной США. В мае он был назначен на аналогичную должность в "Нью-Йорк Рейнджерс".
На молодежном чемпионате мира 2019 года Друри-младший стал обладателем серебряной награды. Нападающий был выбран под общим 42-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2018 года клубом "Каролина". В сезоне-2020/21 форвард сборной США выступал за шведский "Векшё", в составе которого стал чемпионом страны.
Сборные США и Казахстана в пятый раз встретились в рамках чемпионата мира, американцы выиграли все матчи. Американская команда набрала шесть очков и поднялась на третье место в группе. Казахстанские хоккеисты потерпели первое поражение на турнире и с четырьмя очками занимают пятую строчку.
В следующем матче сборная Казахстана 26 мая сыграет с командой Германии, американцы днем позже встретятся с латвийской командой. Турнир в Риге завершится 6 мая.
|№;
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Германия
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|17-6
|9
|2
|Латвия
|3
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|7-3
|7
|3
|США
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|9-3
|6
|4
|Финляндия
|2
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|3-3
|4
|5
|Казахстан
|3
|0
|0
|2
|0
|0
|1
|5-6
|4
|6
|Норвегия
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|5-6
|3
|7
|Канада
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|2-10
|0
|8
|Италия
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|5-16
|0