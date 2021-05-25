Кугаевский: только профаны не видят потенциал уехавшей на Украину биатлонистки Сидоровой

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Только полные профаны и дилетанты не видят потенциала у российской биатлонистки Дарьи Сидоровой, которая рассматривает вариант перехода в сборную Украины. Об этом ТАСС заявил Максим Кугаевский, тренер Тюменской области, за которую выступала спортсменка.

21-летняя Сидорова сейчас находится в Сянках, там же тренировочный сбор проводит женская сборная Украины. В Федерации биатлона Украины ранее пояснили, что российскую биатлонистку не рассматривают в качестве кандидата в сборную на предстоящий сезон, поскольку у нее сейчас даже нет гражданства страны.

"Дарья Сидорова - уроженка Заводоуковска Тюменской области, воспитанница центра Луизы Носковой, мы работали с ней последние три года, - сказал Кугаевский. - На сегодня она действующая победительница и летнего (в спринте - прим. ТАСС), и зимнего (в суперпасьюте - прим. ТАСС) первенств России среди юниорок. А то, что она не выступала на первенстве России в Увате, было связано с состоянием ее здоровья".

"К ней было приковано внимание тренеров сборной России. Ее вызывали на УМО [углубленное медицинское обследование] и просмотр в качестве кандидата в сборную еще 3 мая. И только полные профаны и дилетанты не понимают потенциал этой спортсменки", - добавил он.

Собеседник агентства считает, что Сидорова может повторить судьбу многократных олимпийских чемпионок Дарьи Домрачевой и Анастасии Кузьминой, которых российский биатлон тоже упустил в юниорском возрасте. Первая перешла в сборную Словакии, вторая - в сборную Белоруссии. "Прекрасно помню, как уходили Домрачева и Кузьмина, тогда тоже кричали, что эти спортсменки ничего для нас не значат", - заметил Кугаевский.

Сидорова в сезоне-2019/20 выступала за сборную России на юниорском Кубке IBU. Ее лучший результат - 13-е место, которое она заняла в спринте. В украинской федерации отметили, что российская биатлонистка тренируется в Сянках по индивидуальному плану - она поддерживает спортивную форму параллельно с поступлением в аспирантуру Национального университета физического воспитания и спорта Украины.