Сборная Дании огласила состав на чемпионат Европы по футболу

ТАСС, 25 мая. Тренерский штаб сборной Дании, которая сыграет на чемпионате Европы в одной группе с россиянами, объявил имена 26 футболистов, вошедших в состав команды на турнир. Об этом сообщает пресс-служба Датского футбольного союза.

Сборные России и Дании встретятся в заключительном туре группового этапа 21 июня в Копенгагене. 12 июня датчане сыграют с финнами, а 17 июня - с бельгийцами.

В состав датской сборной вошли:

вратари Каспер Шмейхель ("Лестер", Англия), Фредерик Рённов ("Шальке", Германия), Йонас Лёссль ("Мидтьюлланн");

защитники Симон Кьер ("Милан", Италия), Андреас Кристенсен ("Челси", Англия), Янник Вестергор ("Саутгемптон", Англия), Йоаким Мехле ("Аталанта", Италия), Йенс Ларсен ("Удинезе", Италия), Йоаким Андерсен ("Фулхэм", Англия), Даниэль Васс ("Валенсия", Испания), Матиас Йоргенсен ("Копенгаген"), Николай Бойлесен ("Копенгаген");

полузащитники Кристиан Эриксен ("Интер", Италия), Томас Дилэйни ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Пьер-Эмиль Хёйбьерг ("Тоттенхэм", Англия), Кристиан Нёргор ("Брентфорд", Англия), Матиас Йенсен ("Брентфорд", Англия), Андерс Кристиансен ("Мальмё", Швеция);

нападающие Мартин Брейтуэйт ("Барселона", Испания), Юссуф Поульсен ("Лейпциг", Германия), Йонас Винд ("Копенгаген"), Каспер Дольберг ("Ницца", Франция), Андреас Корнелиус ("Парма", Италия), Андреас Сков Ольсен ("Болонья", Италия), Миккель Дамсгор ("Сампдория", Италия), Роберт Сков ("Хоффенхайм", Германия).

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. Санкт-Петербург примет шесть игр группового этапа и один четвертьфинал. Датская команда проведет все матчи группового этапа в Копенгагене.

Сборная Дании является чемпионом Европы 1992 года и бронзовым призером турнира 1984 года.