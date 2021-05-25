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ЧМ по хоккею в Риге

Сборная Финляндии обыграла норвежцев в матче чемпионата мира по хоккею

Встреча завершилась со счетом 5:2
Микаэль Руохомаа и Микаэль Хага EPA-EFE/TOMS KALNINS
Описание
Микаэль Руохомаа и Микаэль Хага
© EPA-EFE/TOMS KALNINS

РИГА, 25 мая. /ТАСС/. Сборная Финляндии со счетом 5:2 переиграла команду Норвегии в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге без зрителей. Команды выступают в группе В.

В составе победителей шайбы забросили Ииро Пакаринен (15-я минута), Антон Лунделл (22), Ким Ноусиайнен (26), Йере Иннала (48) и Ханнес Бьёрнинен (54). У норвежцев отличились Матиас Улимб (2) и Тобиас Линдстрём (42).

Сборная Финляндии набрала семь очков и занимает третье место в турнирной таблице. Норвежцы с тремя очками располагаются на шестой строчке. Команда Финляндии в следующем матче 27 мая сыграет с итальянцами, норвежцы днем ранее встретятся с канадцами.

Турнир завершится 6 июня.

Чемпионат мира по хоккею-2021 Группа B
№;КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Германия330000017-69
2Латвия32001007-37
3Финляндия32001008-57
4США32000019-36
5Казахстан30020015-64
6Норвегия31000027-113
7Канада30000032-100
8Италия30000035-160

 

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