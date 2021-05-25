Сборная Финляндии обыграла норвежцев в матче чемпионата мира по хоккею

РИГА, 25 мая. /ТАСС/. Сборная Финляндии со счетом 5:2 переиграла команду Норвегии в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге без зрителей. Команды выступают в группе В.

В составе победителей шайбы забросили Ииро Пакаринен (15-я минута), Антон Лунделл (22), Ким Ноусиайнен (26), Йере Иннала (48) и Ханнес Бьёрнинен (54). У норвежцев отличились Матиас Улимб (2) и Тобиас Линдстрём (42).

Сборная Финляндии набрала семь очков и занимает третье место в турнирной таблице. Норвежцы с тремя очками располагаются на шестой строчке. Команда Финляндии в следующем матче 27 мая сыграет с итальянцами, норвежцы днем ранее встретятся с канадцами.

Турнир завершится 6 июня.