Сборная Финляндии обыграла норвежцев в матче чемпионата мира по хоккею

РИГА, 25 мая. /ТАСС/. Сборная Финляндии со счетом 5:2 переиграла команду Норвегии в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге без зрителей. Команды выступают в группе В.
В составе победителей шайбы забросили Ииро Пакаринен (15-я минута), Антон Лунделл (22), Ким Ноусиайнен (26), Йере Иннала (48) и Ханнес Бьёрнинен (54). У норвежцев отличились Матиас Улимб (2) и Тобиас Линдстрём (42).
Сборная Финляндии набрала семь очков и занимает третье место в турнирной таблице. Норвежцы с тремя очками располагаются на шестой строчке. Команда Финляндии в следующем матче 27 мая сыграет с итальянцами, норвежцы днем ранее встретятся с канадцами.
Турнир завершится 6 июня.
|№;
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Германия
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|17-6
|9
|2
|Латвия
|3
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|7-3
|7
|3
|Финляндия
|3
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|8-5
|7
|4
|США
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|9-3
|6
|5
|Казахстан
|3
|0
|0
|2
|0
|0
|1
|5-6
|4
|6
|Норвегия
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|7-11
|3
|7
|Канада
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|2-10
|0
|8
|Италия
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|5-16
|0