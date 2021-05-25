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НХЛ

Уэйн Гретцки покинул пост вице-президента "Эдмонтона"

Лучший снайпер в истории НХЛ занимал эту должность с 2016 года
Уэйн Гретцки EPA/HARALD SCHNEIDER
Описание
Уэйн Гретцки
© EPA/HARALD SCHNEIDER

ТАСС, 25 мая. Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли и лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки покинул пост вице-президента "Эдмонтона". Об этом Гретцки сообщил на своей странице в Twitter.

Гретцки стал вице-президентом "Эдмонтона" в 2016 году. В ночь на вторник "Эдмонтон" проиграл "Виннипегу" со счетом 3:4 в третьем овертайме четвертого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ и завершил борьбу за Кубок Стэнли.

"С огромным уважением хотел бы сообщить, что я решил покинуть пост вице-президента "Эдмонтона". "Ойлерз", их болельщики и город Эдмонтон многое значили для меня и моей семьи на протяжении более 40 лет. Учитывая пандемию и другие события в жизни, я понял, что не смогу уделять необходимое количество времени этой организации мирового уровня", - сказал канадец.

Гретцки 60 лет, он выступал за "Эдмонтон", "Лос-Анджелес", "Сент-Луис" и "Нью-Йорк Рейнджерс" и является четырехкратным победителем Кубка Стэнли, двукратным обладателем "Конн Смайт трофи" (приз самому ценному игроку плей-офф), пятикратным обладателем приза "Тед Линдсей эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ). Также форвард является рекордсменом по количеству шайб, заброшенных в регулярных сезонах НХЛ (894). В составе сборной Гретцки три раза выигрывал Кубок Канады.

После окончания карьеры Гретцки с 2000 по 2009 год был совладельцем "Финикса", а с 2005 по 2009 год - главным тренером клуба. В 2002 году он являлся генеральным менеджером сборной Канады, которая завоевала золотые медали Олимпиады.

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