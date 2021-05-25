ТАСС, 25 мая. Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли и лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки покинул пост вице-президента "Эдмонтона". Об этом Гретцки сообщил на своей странице в Twitter.

Гретцки стал вице-президентом "Эдмонтона" в 2016 году. В ночь на вторник "Эдмонтон" проиграл "Виннипегу" со счетом 3:4 в третьем овертайме четвертого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ и завершил борьбу за Кубок Стэнли.

"С огромным уважением хотел бы сообщить, что я решил покинуть пост вице-президента "Эдмонтона". "Ойлерз", их болельщики и город Эдмонтон многое значили для меня и моей семьи на протяжении более 40 лет. Учитывая пандемию и другие события в жизни, я понял, что не смогу уделять необходимое количество времени этой организации мирового уровня", - сказал канадец.