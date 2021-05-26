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Олимпиада в Токио

Официальный партнер ОИ-2020 газета Asahi призвала отменить Олимпиаду из-за коронавируса

Игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа
© EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

ТОКИО, 26 мая. /ТАСС/. Японская газета Asahi, которая является официальным партнером летних Олимпийских игр в Токио, призвала отменить соревнования из-за ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в редакторской колонке, опубликованной в среду на сайте издания.

"Распространение нового коронавируса все еще не остановлено, а в Токио и ряде других регионов страны придется продлить действие режима чрезвычайной ситуации. В связи с этим мы не считаем разумным проведение этим летом Олимпийских игр в Токио, - подчеркивается в заявлении Asahi. - Мы призываем премьер-министра [Японии Ёсихидэ] Сугу трезво оценить сложившуюся ситуацию и отменить предстоящие соревнования".

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.

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Олимпиада в Токио
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