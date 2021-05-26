"Бруклин" обыграл "Бостон" во втором матче серии плей-офф НБА

ТАСС, 26 мая. "Бруклин" дома победил "Бостон" со счетом 130:108 во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал форвард "Бруклина" Кевин Дюрант, на счету которого 26 очков. В составе "Бостона" дабл-дабл оформил центровой Тристан Томпсон (15 очков + 11 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Бруклина". Следующий матч пройдет 29 мая в Бостоне.

По итогам регулярного чемпионата "Бруклин" занял второе место в таблице Восточной конференции, "Бостон" стал седьмым и вышел в плей-офф, обыграв в раунде плей-ин "Вашингтон".