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НБА

"Бруклин" обыграл "Бостон" во втором матче серии плей-офф НБА

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Бруклина"
Баскетболисты "Бруклина" Кевин Дюрант и "Бостона" Кемба Уолкер AP Photo/Kathy Willens
Описание
Баскетболисты "Бруклина" Кевин Дюрант и "Бостона" Кемба Уолкер
© AP Photo/Kathy Willens

ТАСС, 26 мая. "Бруклин" дома победил "Бостон" со счетом 130:108 во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал форвард "Бруклина" Кевин Дюрант, на счету которого 26 очков. В составе "Бостона" дабл-дабл оформил центровой Тристан Томпсон (15 очков + 11 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Бруклина". Следующий матч пройдет 29 мая в Бостоне.

По итогам регулярного чемпионата "Бруклин" занял второе место в таблице Восточной конференции, "Бостон" стал седьмым и вышел в плей-офф, обыграв в раунде плей-ин "Вашингтон".

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