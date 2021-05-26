Более 4 тыс. спортсменов из Приамурья станут участниками летних профильных смен

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая. /ТАСС/. Более 4 тыс. спортсменов из Приамурья примут участие в более чем 50 профильных сменах, которые будут проведены как на площадках в области, так и за ее пределами, сообщил в среду журналистам на пресс-конференции заместитель министра по физической культуре и спорту Амурской области Евгений Лобанов.

"Летняя оздоровительная кампания в отличие от прошлого года у нас состоится, спортивные школы будут организовывать смены на своих подведомственных базах и на базах в других регионах - мероприятия перед чемпионатами России и другими крупными мероприятиями. Около 50 профильных смен пройдут на территории муниципальных образований, в них примут участие более 4 тыс. спортсменов", - сказал Лобанов.

Он уточнил, что частично мероприятия финансируются за счет адресной субсидии в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни".

"Адресная субсидия по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" с учетом всех уровней софинансирования составляет почти 6 млн рублей. Она распределена между семью государственными учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку. Эти средства могут быть потрачены на обновление материально-технической базы, закупку экипировки, командирование спортсменов на соревнования, в том числе на проведение тренировочных, восстановительных, оздоровительных сборов", - сказал Лобанов, добавив, что каждое спортивное учреждение самостоятельно определяет сумму, которая будет направлена на летне-оздоровительную кампанию.

Летняя оздоровительная кампания в Амурской области начнется в июне. Предполагается, что в ней примут участие около 16 тыс. детей. Большая часть - 11,5 тыс. - смогут отдохнуть в пришкольных лагерях, около 3,5 тыс. - в загородных, примерно по 500 школьников - в лагерях труда и отдыха и в палаточном стационарном лагере.