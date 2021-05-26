Получивший нейтральный статус легкоатлет Акименко не выступит на турнире в Дохе

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) 22 мая объявила о том, что одобрила заявки 23 российских легкоатлетов на получение нейтрального статуса в 2021 году. В их числе значится Акименко. Воронков тогда сообщил ТАСС, что постарается договориться с организаторами этапа Бриллиантовой лиги в Дохе о включении Акименко в заявку.

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Михаил Акименко, получивший в субботу нейтральный статус, не сможет выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе 28 мая. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Павел Воронков.

"Организаторы сообщили, что в соревнованиях по прыжкам в высоту могут участвовать не более 10 спортсменов, - сказал Воронков. - Список участников был сформирован заранее, на сегодняшний день нет ни одного отказа".

28 мая в Дохе выступит обладатель лучшего результата сезона в мире (2,37 метра) в прыжках в высоту Илья Иванюк, завоевавший на ЧМ-2019 в Дохе бронзовую награду. Иванюк имеет нейтральный статус с 30 апреля. Тогда же получила допуск и другая участница катарского этапа Бриллиантовой лиги - Анжелика Сидорова, занявшая на ЧМ-2019 в прыжках с шестом первое место.

Акименко ранее сообщил ТАСС, что планирует выступить на этапах Бриллиантовой лиги во Флоренции (10 июня) и Монако (9 июля).

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.