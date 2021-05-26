Умер чемпион Европы по футболу 1968 года Тарчизио Бурньич

ТАСС, 26 мая. Чемпион Европы по футболу 1968 года в составе сборной Италии Тарчизио Бурньич умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщает пресс-служба "Интера".

За время карьеры Бурньич выступал за итальянские "Удинезе", "Ювентус", Палермо", "Интер" и "Наполи". В составе "Ювентуса" он стал чемпионом Италии, "Интера" - четырехкратным чемпионом страны, двукратным победителем Кубка чемпионов (Лига чемпионов) и Межконтинентального кубка, в форме "Наполи" завоевал Кубок Италии. В составе национальной сборной также стал вице-чемпионом мира 1970 года.

После завершения игровой карьеры в 1977 году Бурньич тренировал большое количество итальянских клубов. Последним местом работы итальянца была "Пескара", которую он покинул в 2001 году.