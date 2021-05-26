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Летние олимпийские виды спорта

Отбывшая дисквалификацию прыгунья с трамплина Кустова начнет тренировки со сборной в июне

Срок дисквалификации 22-летней спортсменки, выступавшей на Олимпиаде-2018, истек 26 мая
Александра Кустова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александра Кустова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Прыгунья на лыжах с трамплина Александра Кустова, отбывшая полуторагодичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, возвращается в спорт и присоединится к национальной команде 2 июня на сборе в Нижнем Тагиле. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Евгений Плехов.

Срок дисквалификации 22-летней спортсменки из Магадана, выступавшей на Олимпиаде-2018 в Южной Корее, истек 26 мая. Кустова была наказана за то, что нарушила пункт 2.4 общероссийских антидопинговых правил, в котором говорится о порядке предоставления информации о своем местонахождении для тестирования.

"Кустова возвращается в основной состав и на следующем сборе будет с командой", - сообщил Плехов.

Как рассказал главный тренер, сейчас мужская и женская команды находятся на сборе в Сочи (до 27 мая). Затем мужская сборная будет тренироваться в Чайковском (4-19 июня), а женская - в Нижнем Тагиле (2-11 июня).

В сезоне-2018/19 Кустова заняла пятое место на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере. На Играх-2018 она заняла 24-е место, на ЧМ-2019 - 35-е.

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Летние олимпийские виды спорта
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