Международная ассоциация бокса выплатила долг в размере $10 млн

AIBA ранее являлась гарантом по кредиту в размере $10 млн для Всемирной серии бокса (WSB) America, который был предоставлен одной из азербайджанских компаний. Данный кредит стал одной из основных претензий к бывшему президенту AIBA Чинг-Куо Ву, который в 2017 году объявил об отставке.

"Финансовые проблемы слишком много лет нависали над руководством любимого мною спорта, сказал президент AIBA Умар Кремлев. - Они даже угрожают нашему олимпийскому будущему. Закрытие долга - ключевое достижение для нашего финансового здоровья и будущих олимпийских перспектив. Я очень рад, что нам удалось решить эту проблему и обеспечить стабильность AIBA".

30 ноября 2018 года Международный олимпийский комитет (МОК) заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде в Токио. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA, ответственной за проведение квалификационных турниров к Олимпийским играм. В мае 2019 года МОК принял решение сохранить боксерский турнир на Олимпиаде. При этом AIBA была лишена статуса признания, так как не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.

В декабре 2020 года новым президентом AIBA стал Умар Кремлев. В апреле было объявлено, что генеральным партнером AIBA стала компания "Газпром". Соглашение было подписано до 2022 года.