Гилерме признан лучшим вратарем сезона в Российской премьер-лиге

ТАСС, 26 мая. Голкипер московского футбольного клуба "Локомотив" Маринато Гилерме признан лучшим вратарем сезона-2020/21 в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В прошедшем сезоне Гилерме провел 25 матчей в РПЛ, в 14 из них сохранив ворота в неприкосновенности. "Локомотив" по итогам сезона занял третье место в турнирной таблице чемпионата России.

Гилерме 35 лет, он выступает за "Локомотив" с 2007 года. Вместе с клубом вратарь стал чемпионом России (2018), обладателем Суперкубка России (2019), четырехкратным победителем Кубка России (2015, 2017, 2019, 2021). На счету Гилерме 16 матчей в составе сборной России.