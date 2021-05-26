Водный дворец Универсиады-2023 построят по аналогии с комплексами в Будапеште и Баку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Проектировщики Дворца водных видов спорта, который строится в Екатеринбурге к Универсиаде-2023, ориентировались на проектные решения одних из самых крупных и современных водных комплексов в мире - в Будапеште и Баку. Об этом журналистам на стройплощадке Деревни Универсиады рассказал генеральный директор компании-генподрядчика "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев.

"Дворец водных видов спорта - это самый уникальный проект на площадке, не побоюсь этого слова, это уникальный объект в масштабах нашей страны, - сказал Уфимцев. - При разработке проекта дворца мы ориентировались на лучшие образцы, которые на сегодняшний день в мире представлены. Наши сотрудники побывали на двух объектах - в Будапеште, где Дворец водных видов спорта признан лучшим в мире, и во дворце в Баку. Из этих аналогов и нашего представления об архитектурном облике было собрано проектное решение".

Площадь дворца составляет почти 60 тыс. квадратных метров, в нем будут располагаться три профессиональных и один детский бассейн. Также спорткомплекс оборудуют сухими залами для подготовительных занятий, комнатами для судей и тренеров, раздевалками и другими необходимыми площадками. Вместимость трибун - более 5 тыс. мест.

Согласно справке о ходе строительства Деревни Универсиады-2023, имеющейся в распоряжении ТАСС, на площадке дворца уже смонтировано 6,5 тыс. тонн металлоконструкций, что составляет 70% от общего количества, и более 5 тыс. профнастила кровли.

Всемирные студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 246 комплектов медалей.