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Массовый спорт

Правительство РФ поручило организовать фестиваль культуры и спорта народов Юга России

Минспорту поручено образовать организационный комитет по подготовке и проведению ежегодного фестиваля и утвердить его состав

ТАСС, 26 мая. Правительство России поручило министерству спорта совместно с Минкультуры ежегодно проводить фестиваль культуры и спорта народов Юга России на территории субъектов РФ, входящих в состав Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Фестиваль будет проводиться в целях содействия сохранению национальных видов спорта и традиционной культуры, а также укрепления дружбы и дальнейшего развития межнациональных дружеских отношений народов Юга России.

Минспорту поручено образовать организационный комитет по подготовке и проведению ежегодного фестиваля и утвердить его состав.

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