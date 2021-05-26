Саудовская Аравия заинтересована в обмене опытом с Россией по организации крупных турниров

ТАСС, 26 мая. Министр спорта РФ Олег Матыцин в ходе рабочего визита в Эр-Рияд встретился с министром спорта Саудовской Аравии принцем Абдельазизом бен Турки бен Фейсалом Аль Саудом, стороны обсудил вопросы сотрудничества в сфере спорта. Об этом сообщается на официальном сайте Минспорта России.

Стороны затронули перспективы и основные направления сотрудничества в области спорта, подчеркнув необходимость активизации данного направления. Также стороны обсудили развитие массового спорта и вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и спортом, а также вопросы, связанные с подготовкой и реализацией стратегических программных документов отрасли.

Стороны договорились о шагах по усилению контактов, подготовке плана действий по реализации меморандума 2003 года и создании отдельной рабочей группы по спорту в рамках совместной российско-саудовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Министр спорта Саудовской Аравии подчеркнул заинтересованность в обмене опытом с Россией в области организации крупных международных турниров. Также на встрече обсуждались планы по развитию отдельных зимних видов спорта в Саудовской Аравии.

Матыцин заявил о готовности совместно работать с партнерами над развитием студенческого спорта и реализацией программ спортивных обменов.