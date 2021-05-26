Общественный центр в Деревне Универсиады-2023 возведут за 6,5 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Строительство в Деревне Универсиады-2023 в Екатеринбурге общественного центра площадью 30 тыс. кв. метров, который предназначен для обслуживания делегаций и решения организационных задач, оценивается в 6,5 млрд рублей. Об этом журналистам на стройплощадке Деревни Универсиады рассказал генеральный директор компании-генподрядчика "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев.

"В общественном центре располагаются штабы делегаций, полное диспетчирование Деревни Универсиады, а также пункт общественного питания на 600 мест, - сказал Уфимцев. - Этот объект в качестве наследия будет в дальнейшем использоваться как один из учебных корпусов Уральского федерального университета. Строительство оценивается в 6,5 млрд рублей".

Согласно справке о ходе строительства Деревни Универсиады-2023, имеющейся в распоряжении ТАСС, на период Всемирных студенческих игр на объекте также будут находиться международный центр приветствия и аккредитации, спортивный манеж на 450 мест, центр обработки данных, административный блок и объединенный пункт служб безопасности. В режиме наследия в общественном центре появятся электронная библиотека, учебные аудитории, компьютерные классы и универсальный зал на 250 человек для форумов и конференций.

Возведение каркаса здания центра началось в апреле. Сейчас уже завершены устройство фундамента и монтаж металлоконструкций каркаса здания в секторе спортивного манежа.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.