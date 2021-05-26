Сальников ожидает, что Олимпиада в Токио будет очень сложной в связи с ограничениями

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Олимпийские игры в Токио будут очень сложными в связи со строгими ограничениями, вызванными пандемией коронавируса. Такое мнение в среду на пресс-конференции высказал президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.
Старт Олимпиаде будет дан 23 июля. В последнее время в Японии все чаще звучат призывы к отмене Игр в связи с пандемией коронавируса. На этой неделе против их проведения выступила японская газета The Asahi Shimbun, которая является официальным партнером Олимпиады.
"Все вы следите за ситуаций, мы тоже понимаем, что это будут очень сложные Игры, на них будет множество ограничений, - сказал Сальников. - Ребята сейчас [на чемпионате Европы] их почувствовали на себе, все с пониманием отнеслись и к изоляции, и к отсутствию зрителей".
"Это был определенный опыт, который поможет и на Олимпийских игр", - добавил он.
Российские пловцы на завершившемся в воскресенье чемпионате Европы по водным видам спорта заняли второе место в медальном зачете, пропустив вперед британцев. Для сборной России этот турнир был проходящим, поскольку отбор в олимпийскую команду состоялся в апреле.
В июне национальная команда проведет сбор в Московской области, 6 июля отправится во Владивосток. Оттуда команда должна отправиться на предолимпийский сбор в Осаку, однако его проведение пока находится под вопросом.