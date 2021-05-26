Сальников ожидает, что Олимпиада в Токио будет очень сложной в связи с ограничениями

Старт Олимпиаде будет дан 23 июля. В последнее время в Японии все чаще звучат призывы к отмене Игр в связи с пандемией коронавируса. На этой неделе против их проведения выступила японская газета The Asahi Shimbun, которая является официальным партнером Олимпиады.

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Олимпийские игры в Токио будут очень сложными в связи со строгими ограничениями, вызванными пандемией коронавируса. Такое мнение в среду на пресс-конференции высказал президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

"Все вы следите за ситуаций, мы тоже понимаем, что это будут очень сложные Игры, на них будет множество ограничений, - сказал Сальников. - Ребята сейчас [на чемпионате Европы] их почувствовали на себе, все с пониманием отнеслись и к изоляции, и к отсутствию зрителей".

"Это был определенный опыт, который поможет и на Олимпийских игр", - добавил он.

Российские пловцы на завершившемся в воскресенье чемпионате Европы по водным видам спорта заняли второе место в медальном зачете, пропустив вперед британцев. Для сборной России этот турнир был проходящим, поскольку отбор в олимпийскую команду состоялся в апреле.

В июне национальная команда проведет сбор в Московской области, 6 июля отправится во Владивосток. Оттуда команда должна отправиться на предолимпийский сбор в Осаку, однако его проведение пока находится под вопросом.