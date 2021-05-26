Хоккеисты Окулов, Григоренко и Зуб не сыграют в матче против датчан на чемпионате мира

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Нападающие сборной России Константин Окулов, Михаил Григоренко и защитник Артем Зуб не сыграют в матче предварительного этапа чемпионата мира против команды Дании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

Окулов травмировал ключицу в матче против чехов (4:3), из-за повреждения он досрочно завершил встречу. Григоренко пропустил матч с командой Словакии (1:3) из-за травмы, полученной в игре против британцев (7:1).

В пресс-службе ФХР сообщили, что у Зуба небольшое повреждение.

Сборная России с шестью очками занимает второе место в группе А. Лидируют словаки, которые имеют в своем активе девять очков. В следующем матче российские хоккеисты 26 мая встретятся с датчанами, встреча начнется в 16:15 мск.