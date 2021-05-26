Кварацхелия признан лучшим молодым футболистом сезона в Российской премьер-лиге

В прошедшем сезоне Кварацхелия принял участие в 23 матчах в РПЛ, в которых забил четыре гола и отдал восемь голевых передач. "Рубин" по итогам сезона чемпионата России занял четвертое место и завоевал путевку в третий квалификационный раунд Лиги конференций.

Кварацхелии 20 лет, он выступает за "Рубин" с лета 2019 года. Также на счету полузащитника восемь матчей в составе сборной Грузии, в которых он забил три гола и отдал одну голевую передачу.