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Футбол в России

Кварацхелия признан лучшим молодым футболистом сезона в Российской премьер-лиге

Грузинский полузащитник получил награду второй раз подряд
Хвича Кварацхелия (справа) Егор Алеев/ТАСС
Описание
Хвича Кварацхелия (справа)
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 26 мая. Полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия признан лучшим молодым футболистом сезона-2020/21 в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В прошедшем сезоне Кварацхелия принял участие в 23 матчах в РПЛ, в которых забил четыре гола и отдал восемь голевых передач. "Рубин" по итогам сезона чемпионата России занял четвертое место и завоевал путевку в третий квалификационный раунд Лиги конференций.

Кварацхелии 20 лет, он выступает за "Рубин" с лета 2019 года. Также на счету полузащитника восемь матчей в составе сборной Грузии, в которых он забил три гола и отдал одну голевую передачу.

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