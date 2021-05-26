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Футбол в России

Главный тренер "Спартака" Витория заявил, что начал учить русский язык

Клуб объявил о назначении португальца в понедельник
Главный тренер "Спартака" Руй Витория EPA-EFE/STR
Описание
Главный тренер "Спартака" Руй Витория
© EPA-EFE/STR

ТАСС, 26 мая. Новый главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Руй Витория начал учить некоторые российские слова. Комментарий португальского специалиста приводит A Bola со ссылкой на Canel 11.

В понедельник "Спартак" объявил о заключении двухлетнего контракта с 51-летним Виторией.

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"Я начал изучение некоторых русских слов, - сказал специалист. - Теперь мне кажется, что изучение русского языка займет у меня 10 лет (смеется)".

"Спартак" занял второе место в завершившемся первенстве Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 57 очков в 30 турах, и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Предыдущим клубом Витории был саудовский "Аль-Наср", где он завершил работу в 2020 году. Ранее он тренировал португальские "Бенфику" (2015-2019), с которой дважды становился чемпионом страны, "Виторию" (2011-2015), "Пасуш де Феррейра" (2010-2011) и "Фатиму" (2006-2010).

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