Главный тренер "Спартака" Витория заявил, что начал учить русский язык

В понедельник "Спартак" объявил о заключении двухлетнего контракта с 51-летним Виторией.

"Я начал изучение некоторых русских слов, - сказал специалист. - Теперь мне кажется, что изучение русского языка займет у меня 10 лет (смеется)".

"Спартак" занял второе место в завершившемся первенстве Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 57 очков в 30 турах, и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Предыдущим клубом Витории был саудовский "Аль-Наср", где он завершил работу в 2020 году. Ранее он тренировал португальские "Бенфику" (2015-2019), с которой дважды становился чемпионом страны, "Виторию" (2011-2015), "Пасуш де Феррейра" (2010-2011) и "Фатиму" (2006-2010).