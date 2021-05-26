СМИ: Спаллетти в ближайшее время возглавит футбольный клуб "Наполи"

По информации журналиста, специалист начал активную работу по формированию тренерского штаба, а его заработная плата в "Наполи" составит €3,5 млн.

ТАСС, 26 мая. Итальянский тренер Лучано Спаллетти в ближайшее время возглавит футбольный клуб "Наполи". Об этом в Twitter сообщил журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

В понедельник президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис в "Твиттере" сообщил, что Дженнаро Гаттузо покинул должность главного тренера клуба. Во вторник он стал наставником "Фиорентины".

По итогам прошедшего сезона "Наполи" занял пятое место, набрав 77 очков в 38 турах, и вышел в групповой этап Лиги Европы сезона-2021/22.

Спаллетти 62 года, его последним клубом был итальянский "Интер", который тренер покинул в мае 2019 года. До этого он тренировал итальянские "Эмполи", "Сампдорию", "Венецию", "Удинезе", "Анкону" и "Рому", с которой дважды выиграл Кубок Италии и один раз - суперкубок страны. С 2009 по 2014 год он возглавлял петербургский "Зенит", который дважды привел к победе в чемпионате России и по разу - в Кубке и Суперкубке России.