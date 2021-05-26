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Футбол в России

Совет Профессиональной футбольной лиги рекомендовал рассмотреть вопрос объединения с ФНЛ

Вторая по силе лига страны может разделиться на две группы

ТАСС, 26 мая. Совет Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) рекомендовал клубам рассмотреть вопрос объединения с Футбольной национальной лигой (ФНЛ). Об этом сообщает пресс-служба ПФЛ.

Во вторник в ходе общего собрания клубов ФНЛ было выдвинуто предложение об объединении с ПФЛ.

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"Учитывая решения общего собрания Футбольной национальной лиги от 25 мая 2021 года, позволяющие консолидировать возможности футбольных клубов первого и второго дивизионов в формате единой организации, рекомендовать членам ассоциации "ПФЛ" и участникам первенства России по футболу среди команд футбольных клубов ПФЛ рассмотреть вопрос об участии с сезона-2021/22 в официальных соревнованиях по футболу среди команд второго дивизиона при управлении данными соревнованиями ассоциацией профессиональных футбольных клубов "Футбольная национальная лига", - говорится в заявлении.

ФНЛ проводит первенство России среди клубов первого дивизиона, ПФЛ - среди команд второго дивизиона. Высшим футбольным дивизионом является Российская премьер-лига (РПЛ), ее клубы разыгрывают звание чемпиона страны.

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