Совет Профессиональной футбольной лиги рекомендовал рассмотреть вопрос объединения с ФНЛ

Во вторник в ходе общего собрания клубов ФНЛ было выдвинуто предложение об объединении с ПФЛ.

"Учитывая решения общего собрания Футбольной национальной лиги от 25 мая 2021 года, позволяющие консолидировать возможности футбольных клубов первого и второго дивизионов в формате единой организации, рекомендовать членам ассоциации "ПФЛ" и участникам первенства России по футболу среди команд футбольных клубов ПФЛ рассмотреть вопрос об участии с сезона-2021/22 в официальных соревнованиях по футболу среди команд второго дивизиона при управлении данными соревнованиями ассоциацией профессиональных футбольных клубов "Футбольная национальная лига", - говорится в заявлении.

ФНЛ проводит первенство России среди клубов первого дивизиона, ПФЛ - среди команд второго дивизиона. Высшим футбольным дивизионом является Российская премьер-лига (РПЛ), ее клубы разыгрывают звание чемпиона страны.