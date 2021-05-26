Биатлонисты Логинов и Латыпов вошли в международный пул тестирования на олимпийский сезон

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Александр Логинов и Эдуард Латыпов вошли в список из 20 российских биатлонистов, включенных в пул допинг-тестирования Международного союза биатлонистов (IBU) на олимпийский сезон. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе IBU.

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В международный пул допинг-тестирования кроме чемпиона мира 2020 года Логинова и бронзового призера мирового первенства - 2021 в мужской эстафете Латыпова вошли еще два участника бронзовой эстафеты Карим Халили и Матвей Елисеев, а также Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Михаил Первушин, Кирилл Стрельцов, Семен Сучилов, Максим Цветков, Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Анастасия Гореева, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ирина Старых, Евгения Павлова, Анастасия Шевченко и Маргарита Васильева.

Как сообщал ранее ТАСС, Старых завершила карьеру по окончании сезона из-за проблем со спиной, Васильева вернулась в спорт после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

IBU сформировал пул тестирования, принимая в расчет результаты предыдущего сезона, показанные спортсменами на этапах Кубка мира и Кубка IBU. В течение сезона пул может претерпевать изменения.

Спортсмены, включенные в международный пул допинг-тестирования, обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля ADAMS и соблюдать требования международных стандартов Всемирного антидопингового агентства.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.