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Летние олимпийские виды спорта

Российские стрелки завоевали две медали в соревнованиях смешанных пар на чемпионате Европы

Победу одержали представители Франции
Владимир Масленников Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Владимир Масленников
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 26 мая. Россияне Владимир Масленников и Анастасия Галашина завоевали серебряные медали в смешанных командных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров на чемпионате Европы, который проходит в хорватском городе Осиек.

Победу одержали представители Франции Осеан Марианна Мюллер и Бриан Бодюин, бронзовые награды на счету россиян Юлии Каримовой и Сергея Каменского.

Во вторник Галашина, Каримова и Юлия Зыкова завоевали золотые медали в составе женской сборной России в командных соревнованиях в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров.

Турнир завершится 6 июня.

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