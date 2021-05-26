Спортсмены из 11 стран примут участие в турнире Ярыгина по вольной борьбе в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 26 мая. /ТАСС/. Более 250 спортсменов из 11 стран примут участие в международном турнире по вольной борьбе серии Гран-при "Иван Ярыгин", который пройдет в Красноярске. Об этом сообщил журналистам в среду министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев.

Мамиашвили: турнир Ярыгина в Красноярске перенесен на май, российские соревнования в силе

Традиционно турнир Ивана Ярыгина проводился в январе, но в этом году он пройдет 27-30 мая.

"Ждем гостей из 10 стран плюс сборные России и Красноярского края. Более 250 спортсменов", - сообщил Ростовцев.

Вице-президент Объединенного мира борьбы (UWW) Наталья Ярыгина отметила, что желающих принять участие в соревнованиях из-за рубежа было больше, но не все смогли приехать из-за действующих в мире ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

В прошлом году в турнире принимали участие более 360 спортсменов из 13 стран.

Турнир имени двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта СССР Ивана Ярыгина был учрежден в 1990 году. Первые соревнования прошли в Абакане, а с 1991 года местом проведения турнира является Красноярск. С 1999 года турнир носит статус Гран-при, с 2020 года перестал носить статус рейтингового.