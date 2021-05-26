Сергей Семак стал лучшим тренером сезона в Российской премьер-лиге

ТАСС, 26 мая. Сергей Семак, возглавляющий петербургский футбольный клуб "Зенит", назван лучшим тренером прошедшего сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

По итогам голосования Семак набрал 96 очков, опередив наставника казанского "Рубина" Леонида Слуцкого (93 очка) и Игоря Черевченко из подмосковных "Химок" (61).

Под руководством Семака "Зенит" трижды стал чемпионом России (2019-2021), выиграл Кубок России (2020) и Суперкубок России (2020). Семак дважды был назван тренером года по версии Российского футбольного союза (2019, 2020).