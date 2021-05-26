Сергей Иванов: ЦСКА прибыл на "Финал четырех" Евролиги в ранге "темной лошадки"

КЁЛЬН /Германия/, 26 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты ЦСКА впервые за долгое время приехали на "Финал четырех" Евролиги в качестве "темной лошадки", и в этом может заключаться преимущество московской команды. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.

С 28 по 30 мая ЦСКА сыграет в "Финале четырех" Евролиги в германском Кёльне. В полуфинале армейцы встретятся 28 мая с турецким клубом "Анадолу Эфес".

"Как правило, ЦСКА выходит в "Финал четырех" Евролиги как фаворит или один из фаворитов. В этом сезоне впервые за долгие годы ЦСКА будет выступать как "андердог" ("темная лошадка" - прим. ТАСС), и в этом, на мой взгляд, может быть определенное преимущество для армейцев".

В другой паре встретятся испанская "Барселона" и итальянский "Милан".