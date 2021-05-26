Лидирующая в группе В сборная Германии проиграла казахстанцам в матче чемпионата мира

ТАСС, 26 мая. Сборная Казахстана обыграла со счетом 3:2 команду Германии в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Команды выступают в группе В, встречи проходят без зрителей.

Хоккеисты Казахстана и Белоруссии обыграли фаворитов на чемпионате мира

С ног на голову.

С ног на голову. Хоккеисты Казахстана и Белоруссии обыграли фаворитов на чемпионате мира

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Голами у победителей отметились Александр Шин (27-я минута), Роман Старченко (41, буллит) и Павел Акользин (56). В составе сборной Германии шайбы забросили Том Кюнхакль (30-я минута) и Маркус Айзеншмид (35).

Команды пересеклись в рамках чемпионата мира четвертый раз и одержали по две победы.

Сборная Германии потерпела первое поражение на турнире, но сохранила лидерство в таблице группы В, имея на счету 9 очков после четырех игр. Казахстанцы в четырех матчах набрали семь очков и поднялись на вторую строчку.

В следующем матче сборная Казахстана 28 мая сыграет с канадцами, команда Германии 29 мая встретится со сборной Финляндии. Турнир в Риге завершится 6 мая.