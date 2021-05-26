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Футбол в России

Сердар Азмун признан лучшим игроком прошедшего сезона Российской премьер-лиги

Иранский нападающий забил 19 мячей в 24 матчах чемпионата
Сердар Азмун Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Сердар Азмун
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 26 мая. Нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун признан лучшим игроком по итогам сезона-2020/21 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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В прошедшем чемпионате иранец сыграл в 24 матчах, забил 19 голов и отдал шесть результативных передач.

Азмун в голосовании занял первое место, набрав 76 очков. Следом за ним расположился признанный лучшим в сезоне-2019/20 его партнер по команде Артем Дзюба (61 очко). Тройку замкнул эквадорец Кристиан Нобоа (51) из "Сочи". В голосовании принимали участие главные тренеры и капитаны команд РПЛ, главный тренер сборной России Станислав Черчесов и комментаторы телеканала "Матч Премьер".

В сезоне-2019/20 Азмун стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 17 голов. В завершившемся чемпионате он занял в гонке бомбардиров второе место, в последнем туре его опередил Дзюба, который забил четыре мяча "Тамбову" (5:1). Азмун выступает за петербургский клуб с 2019 года, вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России, а также обладателем кубка и суперкубка страны.

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