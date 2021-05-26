Женская сборная России по волейболу победила команду Бельгии в матче Лиги наций

ТАСС, 26 мая. Женская сборная России по волейболу обыграла команду Бельгии во втором матче предварительного этапа Лиги наций. Все встречи турнира проходят в итальянском городе Римини без зрителей.

Мусэрский и Михайлов вошли в состав сборной России по волейболу на Лигу наций

Встреча завершилась со счетом 3-2 (23:25, 21:25, 25:19, 25:19, 15:8).

После двух матчей сборная России располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав пять очков.

В турнире принимают участие сборные Бельгии, Бразилии, Германии, Доминиканской Республики, Италии, Канады, Китая, Нидерландов, Польши, Южной Кореи, России, Сербии, Таиланда, Турции, США и Японии. На предварительном этапе команды проведут 15 игр. Матчи проходят в один круг, все сборные сыграют друг с другом. По результатам предварительного раунда в полуфинал пройдут четыре лучшие команды.

В Римини организован "пузырь". Волейболистки должны проходить тестирование на коронавирус и соблюдать меры безопасности. Соревнования завершатся 25 июня. Лига наций является последним турниром среди национальных команд перед Олимпиадой в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа,

Лига наций проходит ежегодно с 2018 года, два предыдущих турнира выиграла сборная США. Высшим достижением российской команды является седьмое место в 2018 году. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.