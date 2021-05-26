Третьяк: матч с датчанами показал, что сборной России надо прибавлять в атаке

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Игра чемпионата мира по хоккею в Риге против команды Дании дала понять, что россиянам нужно прибавлять в нападении. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Сборная России выиграла у датчан со счетом 3:0.

"Я уже говорил, что надо вопрос с такими командами решать в первом периоде, а у нас было не так много моментов, к сожалению. Мы старались, у соперника хорошо вратарь играл. В обороне мы действовали хорошо, но нужно прибавлять в нападении", - сказал Третьяк.

"Чемпионат необыкновенно непредсказуем. Все может быть, и надо отдаваться в каждой игре полностью", - добавил он.

В следующем матче российские хоккеисты 29 мая встретятся с командой Швейцарии, встреча начнется в 16:15 мск.