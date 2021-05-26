Российские серферы на чемпионате мира выступят под флагом национальной федерации

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российские серферы выступят на чемпионате мира под флагом своей национальной федерации, вместо гимна страны в случае их побед будет использован фрагмент из Первого концерта Чайковского. Об этом ТАСС сообщили в Российской федерации серфинга.

Большинство федераций смогут использовать на ЧМ свои логотипы с цветами флага России

Чемпионат мира пройдет в Сальвадоре с 29 мая по 6 июня, на турнире будут разыграны последние олимпийские лицензии.

В связи со вступившими в декабре двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут использовать государственную символику.

На ближайших Играх в Токио и в Пекине российские спортсмены выступят под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), в случае их победы на церемониях награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта Чайковского.

Серфинг дебютирует на Играх, первые олимпийские медали в этом виде спорта будут разыграны летом в Токио.