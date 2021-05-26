УЕФА оштрафовал Ибрагимовича за связь с букмекерской конторой

Ранее УЕФА открыл расследование в отношении Ибрагимовича по поводу связи с букмекерской конторой Bethard ("Бетхард"). 40-летнего шведского футболиста также обязали прекратить какую-либо связь с данной букмекерской компанией. "Милан" в качестве наказания должен будет выплатить штраф в размере €25 тыс.

Швед стал совладельцем Bethard через свою компанию Unknown AB ("Анноун эй-би") в 2018 году. Компания Ибрагимовича владеет 10% акций Gameday Group PLC ("Геймдэй груп пи-эл-си"), которая является единственным акционером Bethard. Согласно правилам Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА, игроки, имеющие финансовые мотивы в букмекерских компаниях, не допускаются к соревнованиям.

Ибрагимович с 2020 года представляет "Милан", в текущем сезоне на его счету 27 матчей, 17 голов и три результативные передачи. На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Интер", "Милан"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран. В Англии форвард выступал за "Манчестер Юнайтед", в составе которого стал победителем Лиги Европы.