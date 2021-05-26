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ЧМ по хоккею в Риге

Брагин: по Тарасенко видно, что он заряжен и хочет играть в хоккей

Нападающий "Сент-Луиса" в среду прибыл в расположение сборной России

ТАСС, 26 мая. Нападающий сборной России Владимир Тарасенко, прибывший в расположение команды на чемпионате мира по хоккею, заряжен на игру и хочет приносить пользу команде. Такое мнение журналистам высказал главный тренер россиян Валерий Брагин.

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Тарасенко прибыл в Ригу, где проходит турнир, 26 мая. Ему предстоит пройти трехдневный карантин, прежде чем он сможет тренироваться с командой. "С Володей мы пообщались, когда он приехал. Самое главное, по нему видно, что он заряжен и очень хочет играть и принести пользу команде", - сказал Брагин.

Также специалист оценил игру защитника Никиты Нестерова, который провел свой первый матч на чемпионате мира. "У него еще немного идет адаптация, он не успел перестроиться. В настоящий момент была хорошая игра с его стороны, надеемся, что он будет играть намного лучше в дальнейшем. Да, он будет играть в большинстве, пока это так", - сказал Брагин.

"По Максу [Шалунову] - мы следим за его состоянием, да, оно неважное, поэтому мы будем думать, - добавил тренер сборной России. - Идут личные разговоры, может быть, он сам немного переживает, что не может забить в стопроцентных моментах, так что будем думать и работать над его физическим состоянием. [Дмитрий] Воронков набирает кондиции после травмы, сегодня он выглядел лучше, надеемся, что будет еще прибавлять. Каждая игра складывается по-разному, поэтому мы все еще ищем оптимальные варианты [игровых сочетаний]".

В среду сборная России обыграла команду Дании в четвертом матче предварительного этапа чемпионата мира со счетом 3:0. Россияне одержали третью победу в четвертом матче турнира и с девятью очками занимают второе место в группе А. В следующем матче российские хоккеисты 29 мая встретятся с командой Швейцарии, встреча начнется в 16:15 мск.

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