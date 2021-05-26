Главный тренер сборной России по хоккею Брагин отметил игру вратаря Самонова против датчан

ТАСС, 26 мая. Голкипер сборной России по хоккею Александр Самонов провел хороший матч на чемпионате мира против команды Дании. Такое мнение журналистам высказал главный тренер россиян Валерий Брагин.

В среду сборная России обыграла команду Дании в четвертом матче предварительного этапа чемпионата мира со счетом 3:0. Самонов провел свой третий матч на турнире, он отразил 18 бросков.

"Пока да [он является первым вратарем команды], это так и есть. Он провел хороший матч, подчистил все, в дальнейшем желаем ему только успехов", - сказал Брагин.

Также главный тренер объяснил, почему команде удалось забросить первую шайбу только в конце второго периода. "Простых соперников на чемпионате мира нет, все, особенно против нас, стараются сыграть очень аккуратно в защите, поэтому [после первого периода] мы сделали коррективы и уже со второго стали играть очень правильно, у нас появились 100-процентные моменты", - сказал специалист.

"Завтра выходной, через день у нас тренировка, потом снова игры. Думаю, [с игровым тонусом] все будет нормально. Постараемся придумать, как провести время завтра - всем вместе где-то посидеть, провести время, пообщаться", - добавил Брагин.

Россияне одержали третью победу в четвертом матче турнира и с девятью очками занимают второе место в группе А. В следующем матче российские хоккеисты 29 мая встретятся с командой Швейцарии, встреча начнется в 16:15 мск.