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ЧМ по хоккею в Риге

Главный тренер сборной России по хоккею Брагин отметил игру вратаря Самонова против датчан

Самонов провел свой третий матч на турнире
Александр Самонов Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Александр Самонов
© Наталия Федосенко/ТАСС

ТАСС, 26 мая. Голкипер сборной России по хоккею Александр Самонов провел хороший матч на чемпионате мира против команды Дании. Такое мнение журналистам высказал главный тренер россиян Валерий Брагин.

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В среду сборная России обыграла команду Дании в четвертом матче предварительного этапа чемпионата мира со счетом 3:0. Самонов провел свой третий матч на турнире, он отразил 18 бросков.

"Пока да [он является первым вратарем команды], это так и есть. Он провел хороший матч, подчистил все, в дальнейшем желаем ему только успехов", - сказал Брагин.

Также главный тренер объяснил, почему команде удалось забросить первую шайбу только в конце второго периода. "Простых соперников на чемпионате мира нет, все, особенно против нас, стараются сыграть очень аккуратно в защите, поэтому [после первого периода] мы сделали коррективы и уже со второго стали играть очень правильно, у нас появились 100-процентные моменты", - сказал специалист.

"Завтра выходной, через день у нас тренировка, потом снова игры. Думаю, [с игровым тонусом] все будет нормально. Постараемся придумать, как провести время завтра - всем вместе где-то посидеть, провести время, пообщаться", - добавил Брагин.

Россияне одержали третью победу в четвертом матче турнира и с девятью очками занимают второе место в группе А. В следующем матче российские хоккеисты 29 мая встретятся с командой Швейцарии, встреча начнется в 16:15 мск.

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