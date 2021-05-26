Клубы Суперлиги выразили несогласие с открытием УЕФА дела в их отношении

ТАСС, 26 мая. Являющиеся клубами - основателями Суперлиги испанские "Реал" и "Барселона", а также итальянский "Ювентус" выразили несогласие с решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыть дисциплинарное дело в их отношении. Заявление опубликовано на официальных сайтах команд.

Во вторник УЕФА возбудил дисциплинарное производство в отношении клубов. Дело было возбуждено за возможное нарушение нормативно-правовой базы УЕФА. В апреле испанский коммерческий суд вынес предварительное решение о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА не должны препятствовать созданию 12 клубами Суперлиги.

"Барселона", "Ювентус" и "Реал" хотят выразить свое категорическое несогласие по поводу настойчивого принуждения, которое УЕФА навязывает трем величайшим футбольным организациям. Такое отношение вызывает тревогу из-за вопиющего нарушения решения судов, которые уже четко предупредили УЕФА о воздержании от каких-либо действий против клубов - основателей Суперлиги. Следовательно, открытие УЕФА дисциплинарного досье совершенно непонятно и напрямую подрывает верховенство закона, которое мы, граждане Европейского союза, построили демократическим путем. Более того, это решение свидетельствует о неуважении к авторитету самих судов", - говорится в заявлении.

19 апреля английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус" объявили о создании Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны ФИФА и УЕФА в Суперлиге остались только "Реал", "Барселона" и "Ювентус". 7 мая УЕФА объявил о примирении с остальными девятью командами, а также опубликовал список санкций на случай возвращения к идее создания Суперлиги.